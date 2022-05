Wydali 40 milionów. Teraz przy ul. Metalurgicznej w Lublinie odzyskują plastik, papier, metal

Centrum Recyklingu powstało przy ul. Metalurgicznej. Inwestycja pochłonęła prawie 40 mln zł. Zrealizowała ją firma EkoPak, wchodząca w skład Kom-Eko.

W zakładzie została uruchomiona - pierwszy etap - instalacja do odzysku surowców wtórnych i przygotowania ich do recyclingu. Koszt samego ciągu technologicznego to 20 mln zł. W jego skład wchodzą m.in. rozrywarki worków, przesiewacze dyskowe wydzielające frakcję drobną, separatory umożliwiające rozdzielenie płaskich surowców, jak np. folia i papier, od opakowań 3D głównie z tworzyw sztucznych. Kolejne separatory umożliwiają wydzielenie 10 grup surowcowych, głównie różnych grup tworzyw sztucznych oraz ich podział na kolory.