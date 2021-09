Wydali miliony złotych na drogi. Będzie bezpieczniej w kilku gminach powiatu zamojskiego

Łącznie odnowionych zostało 14,5 km dróg powiatowych: na odcinkach z Wojsławic przez Tuczępy do Grabowca (5 km), z Ornatowic do Skibic (pół kilometra), z Jarosławca przez Cześniki do Kotlic (4,8 km) oraz z Horyszowa do miejscowości Karp (1,6 km).

Wszystkie prace wykonało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Sadex J. Sadlik”. Powiat oraz samorządy, w których znajdują się poszczególne ulice, sfinansowały koszty robót po połowie.