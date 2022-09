Wygraj wyjątkowe nagrody w konkursie Kuriera. Masz czas do niedzieli!

Nasz konkurs Gotuj Zero Waste jest poniekąd zwieńczeniem trwającej od wielu tygodni akcji kuriera Lubelskiego „Eko Życie, Eko efekt”. W ostatnim czasie wspólnie dawaliśmy drugie życie starym przedmiotom, zajmowaliśmy się renowacją mebli i uczyliśmy, jak przygotować domowe, ekologiczne kosmetyki. Wspólnie odbywaliśmy też kurs gotowania zero waste, przygotowując pyszne frytki z obierków i pasztet z niedzielnego rosołu.

Dziś to Wy, Drodzy Czytelnicy, możecie pokazać nam swoje tajniki kuchni Zero Waste. Jeśli potraficie wyczarować prawdziwą ucztę z resztek, a wasz pojemnik na bio-odpady jest raczej pusty niż pełny, to konkurs Kuriera jest właśnie dla Was!

Zasady konkursu są niezwykle proste. Wystarczy przygotować swoje danie zero waste, sfotografować je i zdjęcie wraz z przepisem przysłać do nas za pośrednictwem specjalnie przygotowanej ankiety.

ANKIETA DOSTĘPNA TUTAJ

Warto się jednak pospieszyć, bo konkurs trwa do niedzieli, 11 września, do końca dnia. W razie problemów warto poprosić o pomoc najbliższych: dzieci, wnuki czy zaprzyjaźnionych sąsiadów. A wszystko dlatego, że jest o co walczyć!