Wygrana Azotów Puławy z chorwackim RK Nexe. Sześć bramek zaliczki (ZDJĘCIA)

Drużyna z Puław przystąpiła do meczu po dwóch niespodziewanych porażkach w PGNiG Superlidze. - Złapaliśmy niewytłumaczalny dołek, ale musimy sobie z tym radzić. Może to dobrze, że Chorwaci są teraz, ponieważ możemy z nimi zagrać dobry mecz. To jest mocna drużyna i takie spotkanie nam się przyda – mówił przed pierwszym gwizdkiem trener, Robert Lis.

Przez pierwszy kwadrans konfrontacja z RK Nexe była wyrównana. W 9. minucie, gdy goście wykorzystali grę w przewadze jednego zawodnika i dwie bramki z rzędu rzucił Janko Kevic, Chorwaci wyszli na prowadzenie 5:4. Trwało to jednak tylko kilkadziesiąt sekund, a po 15 minutach był remis 7:7.

Wtedy do bramki rywali trafili Kelian Janikowski oraz Boris Zivkovic. Goście odpowiedzieli jedną bramką, a następnie trzykrotnie celnie przymierzyli puławianie (Piotr Jarosiewicz, Marek Marciniak i Zivkovic). Przewaga puławian wynosiła wówczas cztery gole i taką różnicą zakończyła się pierwsza połowa (16:12).