Wygrana Azotów Puławy z MMTS Kwidzyn. Wojciech Borucki zatrzymał rywali

Drużyna z Puław rozpoczęła spotkanie mocnym akcentem i po ośmiu minutach prowadziła już 4:1. Wprawdzie gospodarze odrabiali straty i dwa razy zbliżyli się na jedno trafienie, ale po 20 minutach i trafieniu Ivana Burzaka, Azoty wygrywały 8:4.

- Początek był nerwowy z obu stron, ale to normalne na początku ligi – mówi Robert Lis. - Potrzeba trzech, czterech serii zanim drużyna wejdzie w odpowiedni rytm. Natomiast w pierwszej połowie zagraliśmy bardzo dobrze w obronie i uzyskana przewaga ustawiła mecz – ocenia szkoleniowiec Azotów.

Okres gry między 15. a 25. minutą goście wygrali 7:1 i odskoczyli na siedem trafień. - Puławy były skuteczne, a my nie. Bez względu, co byśmy zagrali i jak byśmy zagrali, to obijaliśmy bramkarza. To był powód naszej porażki – uważa Bartłomiej Jaszka, trener MMTS.