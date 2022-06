Wygrana na koniec sezonu z Master Pharm Łódź nie poprawiła humorów w ekipie Edach Budowlanych Lublin

– Wynik cieszy, miejsce w tabeli niestety nie. Sezon upłynął pod znakiem rozstrzygnięć różnych organów dyscyplinarnych, s decyzje były dla nas krzywdzące. Dodawano nam punkty, następnie je zabierano. My wiemy, że nie miało to nic wspólnego ze sprawiedliwym, obiektywnym rozstrzyganiem – mówi Andrzej Kozak, trener Edach Budowlanych.

Działacze z Lublina domagali się walkowera za mecz z Ogniwem Sopot (ich zdaniem w tym zespole zagrali nieuprawnieni zawodnicy) oraz za spotkanie ze Skrą w Warszawie (boisko było nieprzygotowane do gry). Z tych zabiegów nic nie wynikło, a Budowlani zostali ukarani walkowerem za mecz z Juvenią Kraków.

– Jak to jest, że Komisja Odwoławcza uchyla decyzje, którymi nie może się zajmować. Nie jest to ich jurysdykcja. Czy to przypadek że KGiD karze nas walkowerem w sobotę, a ogłasza to w czasie, gdy wysiadamy z autokaru przed meczem z Master Pharm? – pyta retorycznie Kozak.