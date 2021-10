Wygrana Pszczółki Startu Lublin w Gliwicach z nowym trenerem i po szalonej końcówce

Na minutę przed końcem lublinianie prowadzili 72:71 i mieli piłkę. Doron Lamb, który w tym spotkaniu trafił tylko cztery rzuty na 11 prób z gry, zdecydował się na indywidualną akcję. Ale po jego wejściu pod kosz sędziowie odgwizdali faul ofensywny.

Tej szansy nie wykorzystali jednak gospodarze, ponieważ Jabarie Hinds pogubił się w kozłowaniu i Jimmy Taylor wyrwał mu piłkę. Do końca pozostawało wtedy 21 sekund, więc gliwiczanie zdecydowali się na faul taktyczny. Na linię rzutów wolnych podszedł Lamb, ale trafił tylko raz.

Trener GTK zdecydował się na akcję 14-sekundową. Lublinianie starali się utrudnić rywalom wprowadzenie piłki do gry, ale jeden z sędziów dopatrzył się przewinienia Lamba i odgwizdał faul niesportowy. To oznaczało dwa rzuty wolne i dalsze posiadanie piłki dla gospodarzy.

Keyshawn Woods wykorzystał oba rzuty i doprowadził do remisu. Gliwiczanie nadal posiadali piłkę, a na rzut zza linii 6,75 m zdecydował się Hinds. Próba była niecelna, piłkę zebrał Mateusz Dziemba, który natychmiast podał ją do Tweety’ego Cartera. Rozgrywający Startu miał pięć sekund, więc natychmiast zdecydował się na rzut, przy którym był faulowany. Sędziowie po obejrzeniu powtórek wideo odgwizdali trzy rzuty wolne. Carter wszystkie wykorzystał, a na ostatnią odpowiedź gospodarze mieli 1,7 sekundy. Piłka po rzucie Robertsa Strumbisa odbiła się od obręczy, ale do kosza nie wpadła.