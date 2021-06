"Wygrane w takich okolicznościach budują drużynę", czyli opinie po meczu Włochy - Austria

Pełen emocji podczas pomeczowej konferencji prasowej był selekcjoner Włochów, Roberto Mancini. - Zdominowaliśmy pierwszą połowę i powinniśmy zdobyć w niej bramkę. Po zmianie stron mieliśmy swoje problemy, a Austria dobrze się broniła. Na szczęście w naszym zespole każdy wykonał swoją robotę, a rezerwowi pomogli nam wygrać mecz. Zmiennicy weszli na boisko z odpowiednią mentalnością, świeżością i znaleźli sposób na pokonanie przeciwnika. Spodziewaliśmy się, że to spotkanie może być trudniejsze nawet niż nadchodzący ćwierćfinał. Obejrzeliśmy wiele spotkań w wykonaniu austriackiej drużyny i zdawaliśmy sobie sprawę, jak utrudniają grę swoim rywalom. Gdybyśmy trafili do siatki przed przerwą, mecz byłby zupełnie inny. Najważniejsze jest jednak zwycięstwo i fakt, że cały zespół dał z siebie maksimum, by je wywalczyć. Wygrane w takich okolicznościach budują drużynę - podsumował szkoleniowiec.

Pomimo porażki, swój zespół chwalił także prowadzący Austriaków Franco Foda. - Wszyscy jesteśmy bardzo rozczarowani, że odpadliśmy z turnieju, ale możemy być dumni z naszego występu. Po raz pierwszy w historii zagraliśmy w fazie pucharowej mistrzostw Europy, a w 1/8 finału nieznacznie ulegliśmy jednemu z faworytów turnieju. Cieszy fakt, że walczyliśmy do samego końca i mieliśmy szanse na to, by doprowadzić do rzutów karnych. Taka porażka boli, ale nasz styl gry powinien uciszyć wielu krytyków - podkreślał niemiecki trener.