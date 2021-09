Wyjątkowa ikona Matki Bożej zawita do chełmskiej cerkwi

- Obraz przywieziono do Polski w połowie lipca tego roku przez delegację duchownych i wiernych naszej diecezji. Nastepnie z pielgrzymką zawieziony został do Muzem Ikony Wołyńskiej w Łucku na Ukrainie, gdzie znajduje się orginał cudownego wizerunku z Chełma. Obraz wrócił do Polski i przez cały sierpień wystawiony był do adoracji wiernym w cerkwi św. Marii Magdaleny w Warszawie oraz w czasie uroczystości święta Przemienienia na Górze Grabarce. - informuje Andrzej Boublej – rzecznik prasowy Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.