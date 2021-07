Wyjątkowy koncert w Ogrodzie Saskim na zakończenie XXXV Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych. Zobacz zdjęcia

Płatne parkowanie przy sklepach Aldi i Biedronka zmorą wielu klientów. UOKiK nałożył karę na operatora parkingów. ZDJĘCIA

Parkowanie przy sklepach Aldi czy Biedronka, dla wielu klientów skończyło się „mandatami”, mimo, że nic złego nie zrobili. Klienci skarżyli się na to, że opłata była nakładana wg. widzimisie parkingowego. Wezwanie otrzymywać miały osoby, które pobrały bilet, a nie umieściły go za przednią szybą samochodu, bo nie zdążyły albo np. spadł na siedzenie. Co więcej, od "mandatu" nie można było się odwołać. Stąd skargi do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na firmę TD System, która zarządzała tymi parkingami. UOKiK nałożył 150 tys. zł kary na TD System, za odmowę uznania zasad reklamacji. Konsumenci na podstawie ustawy o nieuczciwych praktykach rynkowych mogą dochodzić od TD System zwrotu opłaty, powołując się na decyzję prezesa UOKiK.