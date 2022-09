Wyjazdowa wygrana bialczan oraz porażka zamościan w Lidze Centralnej. Zobacz zdjęcia

Bialczanie nie byli faworytem potyczki w Sosnowcu, jednak sprawili swoim kibicom bardzo miłą niespodziankę. Podopieczni grającego trenera Marcina Stefańca bardzo dobrze rozpoczęli spotkanie w stolicy Dolnego Śląska, wychodząc szybko na prowadzenie 5:3.

Wrocławianie co prawda doprowadzili do remisu 6:6, jednak w 24. minucie goście byli na plus trzy (13;10). Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się 5-bramkowym prowadzeniem bialskich akademików (18:13).

Po zmianie stron przewaga przyjezdnych wzrosła w 34. minucie aż do siedmiu trafień (21:14) i nic nie zapowiadało, że Śląsk może wrócić do walki. Siedem minut później team z Białej Podlaskiej wygrywał już tylko 24:21, ale na dziesięć minut przed końcem starcia prowadził ponownie sześcioma golami (30:24).

Gospodarze poderwali się jeszcze do ataku i w 56. minucie przegrywali zaledwie 30:31. Dwa gole z rzędu zdobyli jednak podopieczni trenera Marcina Stefańca i nie dali się już dogonić faworyzowanemu Śląskowi.