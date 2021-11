Wykształcenie medyczne nie leczy. Wśród pracowników ochrony zdrowia są antyszczepionkowcy, a liczba zakażonych w szpitalach rośnie

Tendencję spadkową można zauważyć przede wszystkim we wskaźniku osób zakażonych. – W stosunku tydzień do tygodnia odnotowaliśmy procentowy przyrost niecałych 11 proc., przy czym w skali kraju jest to wzrost o prawie 50 proc. – podlicza Lech Sprawka. Wojewoda dodaje też, że jeśli trend się utrzyma, jeszcze pod koniec tygodnia możemy spaść z czołówki niechlubnego rankingu regionów z największą liczbą zakażonych. Wczoraj na terenie kraju odnotowano 7 316 przypadków zakażenia, z czego 730 na Lubelszczyźnie. Przed nami jest tylko mazowieckie z liczbą 1 878.

Wysokim liczbom zakażonych towarzyszy również wzrost zajętych łóżek covidowych. Według stanu na wczoraj (8 listopada) na godzinę 9 chorych było ich łącznie 1 777. To kolejny pandemiczny rekord.