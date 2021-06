Wyłączenia prądu w lubelskim. Gdzie 20.06 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Polska - Hiszpania 1:1. To był prawdziwy mecz piłki nożnej. Zostajemy w grze. Oceniamy piłkarzy naszej reprezetnacji

To był prawdziwy mecz piłki nożnej. Wreszcie dopisało nam trochę szczęścia i wywozimy z Hiszpanii cenny punkt, który daje nam szansę na wyjście z grupy. Nasza reprezentacja zagrała dobry mecz i jest to zasłużony wynik. Kibice dostali w drugiej połowie dwa momenty radośći - po golu i nietrafionym rzucie karnym. To najlepszy mecz naszej kadry za kadencji Paulo Sousy. Oceniamy piłkarzy reprezentacji Polski za mecz z Hiszpanią. Skala ocen 1-6.