Wymarzone miejsce do nauki od SKENDE i IKEA. Weź udział w konkursie i urządź je według swojego pomysłu

Zasady są proste. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy zrobić zakupy za min 100 zł w dowolnym sklepie w SKENDE (maksymalnie dwa paragony), zarejestrować paragony za pomocą specjalnego formularza i kreatywnie dokończyć zdanie konkursowe, które brzmi: „Moje wymarzone miejsce do nauki…”. Akcja trwa od 16 do 29 sierpnia.

Każdego dnia nagrodzona zostanie jedna najbardziej kreatywna odpowiedź. Liczy się unikalność i pomysłowość. Laureaci będą ogłaszani na profilu SKENDE na Facebooku/ www.facebook.com/Skendeshopping.

Sierpień to moment kiedy zarówno dzieci, jak i rodzice przygotowują się do powrotu do szkoły. W tym czasie, część osób aranżuje miejsce do nauki dla swoich pociech lub zmienia te istniejące, aby dostosować je do nowych wymagań i potrzeb. Konkurs to doskonała okazja, aby zyskać środki na wprowadzenie potrzebnych zmian.

Ale to nie wszystko, osoby, które szukają inspiracji dotyczących urządzenia pokoju do nauki lub pracy mogą skorzystać z pomysłów, zaprezentowanych w aranżacjach w sklepie IKEA lub na pasażu SKENDE, gdzie znajduje się wyspa z przygotowanymi stanowiskami. Znajdą się tutaj nie tylko funkcjonalne rozwiązania, które pomogą efektywnie zagospodarować małą przestrzeń, ale też kreatywne podpowiedzi na temat stylu i kolorystyki.

Szczegóły na temat akcji oraz formularz rejestracji znajduje się na stronie www.skendeshopping.pl.