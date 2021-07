Wyniki rekrutacji do lubelskich liceów i techników. „Dla wszystkich uczniów znajdą się miejsca"

Najpopularniejsze okazały się szkoły zlokalizowane w samym centrum miasta lub w jego pobliżu, takie jak: III LO, IX LO, I LO, IV LO, V LO, XXX LO i II LO, z kolei mniejsze zainteresowanie możemy zaobserwować w tych na obrzeżach miasta, choć to wcale nie oznacza, że musi być tam gorzej.

- Rekrutacja przebiega bardzo spokojnie i choć na pewno u niektórych wywołuje większe emocje to mamy miejsce dla wszystkich naszych uczniów – zapewnia Mariusz Banach, z-ca prezydenta Lublina ds. oświaty i wychowania i uspokaja, że nie ma takich dzielnic w mieście, w których brakowałoby miejsc w szkołach.

- Jest takie przekonanie, że do szkoły średniej „idzie się do miasta”. Mamy naprawdę dobre szkoły oddalone od centrum, ale ze względu na lokalizację cieszą się mniejszym zainteresowaniem – mówi Banach i tłumaczy, że z punktu widzenia miasta najważniejsze jest wyrównanie poziomu we wszystkich placówkach.