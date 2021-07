Wypad na wakacje? Koniecznie do Józefowa na Roztoczu

- Coraz większym atutem są także nasze drogi – podkreśla burmistrz. - Są one w coraz lepszym stanie. I turyści to także doceniają. Ostatnio odnowiony został np. 4-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej z Józefowa do Długiego Kąta oraz 8-kilometrowy z Józefowa do Osuch.