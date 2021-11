Wypadek w miejscowości Krasne (powiat zamojski). Kierująca skuterem 52-latka trafiła do szpitala

Do wypadku doszło 5 listopada około godziny 8.30 na drodze krajowej numer 17 w miejscowości Krasno (gmina Stary Zamość). Wysłani na miejsce funkcjonariusze ustalili wstępną przyczynę zderzenia - kierująca skuterem 52-letnia kobieta chcą skręcić w lewo nie ustąpiła pierwszeństwa jadącemu z naprzeciwka kierowcy seata.

Na skutek zderzenia ucierpiała kierująca skuterem kobieta. Z obrażeniami ciała została przetransportowana do szpitala przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. 19-letni mieszkaniec Krasnegostawu, który kierował seatem nie doznał żadnych poważnych obrażeń, policjanci ustalili także, że był on trzeźwy. Od 52-latki została pobrana krew do badań, aby sprawdzić czy w chwili wypadku nie była ona pod wpływem alkoholu.

W czasie, gdy na miejscu wypadku pracowały służby ratunkowe ruch był utrudniony i odbywał się wahadłowo. Policjanci wykonali czynności procesowe, przesłuchali świadków, zabezpieczyli ślady. Teraz ustalają szczegóły zdarzenia i jego okoliczności - starszy aspirant Dorota Krukowska - Bubiło

Policja apeluje o zachowanie ostrożności na drodze.