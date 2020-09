Wypełnić pustkę po dzielnicy żydowskiej. Rusza Lubliner Festival

Stolica może się pochwalić festiwalem kultury żydowskiej Warszawa Singera, a Kraków, najstarszym istniejącym od 1988 roku festiwalem poświęconym tradycji żydowskiej. Teraz przyszedł czas na Lublin. 8 września rozpoczyna się pierwsza edycja Festiwalu Kultury Żydowskiej, Lubliner Festival i potrwa do niedzieli. Przed nami sześ interesujących dni, które zdaniem organizatorów wydarzenia, wypełnią pustkę po dawnej dzielnicy żydowskiej i choć na chwilę przeniosą nas w nieistniejący świat. - Długo nosiłam się z zamiarem zorganizowania w Lublinie Festiwalu Kultury Żydowćskiej - wyjaśnia Etel Szyc, aktorka, działaczka społeczności żydowskiej, dyrektorka festiwalu.- Pomyślałam, że wspaniale byłoby cieszyć się obecnością żydowskiego festiwalu właśnie w moim rodzinnym Lublinie. Miasto z taką historią i takimi tradycjami jest właściwym miejscem na tego typu wydarzenie. Chcę przedstawić współczesne oblicze kultury żydowskiej oraz ocalić pamięć o dawnych żydowskich mieszkańcach i miejscach związanych z historią, jak choćby Jesziwa - słynna uczelnia talmudyczna, która w tym roku obchodzi 90-lecie istnienia - wyjaśnia Szyc.

Program obejmuje ok. 20 wydarzeń. Będą to koncerty, spektakle teatralne, warsztaty kulinarne, panele dyskusyjne, pokazy filmowe i spotkania.

- Wszystkie koncerty to perełki artystyczne, każde w swoim rodzaju. Część z nich rozgrywać się będzie w ważnych dla dawnego żydowskiego Lublina miejsca- wyjaśnia Etel Szyc.

Milion ton asfaltu na ekspresówkę do Kraśnika. Zobacz postęp prac na S19

Pasjonaci historii usłyszą opowieść prof. Adama Kop-ciowskiego o dawnych żydowskich mieszkańcach Lublina. Zajrzy on także do przedwojennej prasy wydawanej w jidysz, szczególnie do popularnej gazety Lubliner Tugblat i podzieli się sensacjami, którymi żył wówczas żydowski Lublin.