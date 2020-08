Wyprowadziła się, ale psy zostawiła, skazując je na śmierć głodową. Kiedyś jej hodowla była znana w całym kraju

- Miejsce, w którym znajduje się pies, wskazała nam osoba zgłaszająca problem. Początkowo myśleliśmy, że jest tam jeden pies, którego było widać i słychać. On starał się wydostać. Szczekał, skakał po parapecie. To było desperackie ujadanie – opisuje Patrycja Rubin, prezes fundacji „Do Serca Przytul Psa".

Właścicielka psów to Małgorzata Z. Kobieta razem ze swoim mężem przez wiele lat prowadziła hodowlę psów, zdobywała wiele nagród. - Małgosię wychowywała babcia. Dopóki babcia żyła, wszystko było w porządku. Potem jej zabrakło, ona rozwiodła się z mężem. Poznała jakiegoś mężczyznę i kontakt między nami się urwał. Nie ma wytłumaczenia tej sytuacji. Wystarczył jeden telefon z prośbą o pomoc. Kilka miesięcy temu mówiła mi o planach przeprowadzki do mieszkania i mówiła, że z psami będzie problem – mówi anonimowo przyjaciółka Małgorzaty Z.

Małgorzata Z. usłyszała zarzut znęcania się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem, za co grozi jej kara do pięciu lat więzienia. Kobieta przyznała, że psami nie interesowała się od czerwca.

Na szczęście wszystkie cztery znalezione psy udało się uratować. Powoli wracają do zdrowia. - Bałyśmy się, że te psy nas zaatakują. A to szły zwłoki siłą woli. To była skóra i kości. W oczach tych psów była wdzięczność za uratowanie im życia – podkreśla Marta Szulakiewicz z fundacji „Do Serca Przytul Psa".

- Przyjechała straż miejska, potrąbili, żeby otworzyć i pojechali dalej. Za drugim razem usłyszeliśmy, że trzeba sprawę rozwiązać inaczej. I na tym się skończyło – odpowiada mieszkanka Myszkowa.

Trzy dogi kanaryjskie trafiły pod opiekę pracowników schroniska w Zawierciu, natomiast Bulterierką Kejti, która była przetrzymywana w ciasnej klatce, zajęła się pani Patrycja, która ją znalazła.

- To wspaniały pies. Potrzebuje opieki, pieszczot. Ma ogromną wolę życia. Widać po niej, że wraca do formy, lubi spacery. Moje psy podjęły się opieki nad nią. Kejti będzie u mnie do czasu, jak nie dojdzie do siebie. Sama znajdę jej dom, ale niech dojdzie do siebie - opowiada Patrycja Rubin.

Małgorzata Z. zrzekła się prawa do swoich czterech psów. Zwierzęta nie mogą jeszcze być adoptowane, przez kilka miesięcy muszą nabierać wagi i pozostawać pod okiem weterynarza.