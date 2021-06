Wyprzedaż garażowa w Lublinie. Co sprzedawali mieszkańcy? Sami zobaczcie Marta Grabiec Łukasz Kaczanowski

W niedzielę na Targu pod Zamkiem była wyprzedaż garażowa. Mieszkańcy mogli się pozbyć rzeczy, których już nie potrzebują. Można było znaleźć cuda! Rowery, porcelanę, czy obraz. Choć było w niedzielę bardzo gorąco to kupujących, jak i sprzedających to nie odstraszyło. A co można jeszcze było znaleźć? Zobaczcie w naszej galerii! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.