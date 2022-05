Wysoka wygrana rugbistów Edach Budowlanych nad Posnanią Poznań. Lublinianie wciąż są w grze o medale mistrzostw Polski

Od początku spotkania dominowali gospodarze. Już po pięciu minutach po dwóch przyłożeniach Grzegorza Szczepańskiego i podwyższeniu Nkululeko Ndlovu prowadzili 12:0. – Mieliśmy bardzo dobry początek. W pierwszych dwóch akcjach od razu zameldowaliśmy się w polu punktowym. Myślę, że każdemu rywalowi by to podcięło skrzydła. Oczywiście dobrze zagraliśmy w tych sytuacjach, ale dopisało też szczęście, bo rzadko kiedy tak się mecz układa, żeby tak szybko dwie akcje przyniosły punkty. To też miało wpływ na wysoki końcowy rezultat – mówi Kozak.

Następnie lublinianie powiększali przewagę i w efekcie odnieśli wysoką wygraną. – Fluktuacyjna. Tak mogę opisać naszą grę – mówi Stanisław Kasprzak, zawodnik Edach Budowlanych. – Były momenty, gdzie wręcz idealnie realizowaliśmy naszą taktykę, ale były też momenty, w których na boisku panował chaos. Wykorzystaliśmy nasze atuty i zdołaliśmy wygrać. Gramy w rugby wiele lat i co muszę powiedzieć to to, że mimo wysokiego wyniku Posnania grała bardzo czyste rugby, bez żadnej złośliwości. Rywale byli skoncentrowani tylko na swojej grze.