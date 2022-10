Wystawa prac cenionego artysty w Galerii Gardzienice. Start 6 października

Rafał Olbiński urodził się w 1943 roku. Jest ilustratorem, grafikiem, malarzem i scenografem.

W swej twórczości artysta po raz pierwszy zajął się rzeźbą. Od dzisiaj (6 października) jego prace będzie można podziwiać w lubelskiej Galerii Gardzienice znajdującej się przy ulicy Grodzkiej 5a. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18.

- „Świadek Nowoczesności”, „Golfistka”, „Moderation in Tempest” to rzeźby, które zdecydowanie odwołują się do plakatowych i malarskich motywów w twórczości Olbińskiego i stanowią ich rozwinięcie. Niezwykle poetyckie, wysublimowane, ukazują wielowymiarowo znane z plakatów i obrazów przedstawienia. To niezwykłe wydarzenie dla miłośników twórczości Artysty.

Głównym współorganizatorem wystawy jest Galeria ToTuart. Zaprezentowane na wystawie prace Rafała Olbińskiego pochodzą z jej zbiorów - czytamy na stronie organizatorów.