Wyszedł z domu i nie wrócił. Puławscy policjanci poszukują zaginionego 48-latka z Nałęczowa

Zaginiony we wtorek (29 czerwca) wyszedł do sklepu spożywczego przy ul. Paderewskiego w Nałęczowie. Po raz ostatni był tam widziany tego samego dnia w godzinach wieczornych. Od tamtego czasu ślad po nim zaginął. Mężczyzna nie wrócił do domu ani nie nawiązał żadnego kontaktu z rodziną.

Rysopis zaginionego:

Zaginiony: Jacek Kozakiewicz

Miejsce zamieszkania: Nałęczów

Rysopis: ok. 180 cm wzrostu, krępa budowa ciała, twarz okrągła, włosy krótkie, ciemne z oznakami siwizny

Ubiór: W dniu zaginięcia ubrany był spodnie jeansowe do kolan koloru szarego, niebieską koszulkę polo, czarne klapki

Ktokolwiek widział zaginionego lub posiada jakiekolwiek informacje o miejscu jego pobytu proszony jest o bezpośredni kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Puławach pod nr tel.: (47) 812 32 90 lub pod numerem: 112.