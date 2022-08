Wyszli ze sztuką w miasto, i to już po raz trzeci. A Przestrzenie Sztuki jeszcze nie jednym nas zaskoczą

Lublin jest jednym z siedmiu polskich miast, które angażują się w wyprowadzanie sztuki na ulice w ramach programu Przestrzenie Sztuki. U nas realizowany jest w dwóch gałęziach: teatrze i tańcu, a pieczę nad tym sprawuje Centrum Kultury.

To właśnie dzięki Przestrzeniom Sztuki odbyła się premiera sztuki „Ryngraf” w reżyserii Łukasza Witt-Michałowskiego, czyli kolejny odcinek przygód wymyślonego przez Marcina Wrońskiego komisarza Zygi Maciejewskiego. Do tej pory wybrało się na niego 1200 osób, a pokaz odbędą się jeszcze 25 września. Drugą premierą był „Kongres Futurologiczny” w reżyserii Daniela Adamczyka, który do świata powieści Lema przeniósł widownię nie tylko z Lublina, ale także z sześciu innych miast. Jednym z działań odbywających się pod szyldem Przestrzeni Sztuki były także pikniki polsko-ukraińskie „Integracje” oraz Teatr Objazdowy zajeżdżający do 14 miast w naszym województwie.