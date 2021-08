Wzmocniony zespół rugbistów Edach Budowlanych Lublin gotowy na nowy sezon w ekstralidze. Zobacz zdjęcia z treningu drużyny na siłowni

Nowy szkoleniowiec Edach Budowlanych pochodzi z Republiki Południowej Afryki. - Zostałem dobrze przyjęty, a w zespole spotkałem bardzo skupionych i zdeterminowanych na pracy zawodników. Moim zadaniem jest wydobycie pełnego potencjału z poszczególnych zawodników i z całej drużyny – mówi Hendrik Wentzel.

Dotychczasowy trener, Stanisław Więciorek, pełni obecnie funkcję dyrektora sportowego. - Poczyniliśmy poważne wzmocnienia i myślę, że jakość naszej gry ulegnie znacznej poprawie – uważa Więciorek.

W kadrze zespołu doszło do kilku zmian. Razem z trenerem z RPA przyjechało dwóch zawodników, Barend Potgieter oraz James Campbell. - Pierwszy jest filarem młyna, drugi łącznikiem ataku. Uważam, że wydatnie wzmocnią grę zespołu i podniosą jakość. Ważna będzie też obecność nowego trenera, który zmieni podejście mentalne drużyny, do tego co robimy i do czego dążymy – podkreśla Stanisław Więciorek.