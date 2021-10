XV kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Lublin się zakończyła. Radni na uroczystej sesji podsumowali całoroczną pracę

Jak podkreślał, największym sukcesem radnych minionej kadencji było zdobycie dla Lublina we współpracy z Miastem tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.

– To, że od kilku lat ustawodawca nakłada obowiązek tworzenia Młodzieżowej Rady Miasta, nie robi na nas żadnego wrażenia. My to wprowadziliśmy nie dlatego że musieliśmy, ale że chcieliśmy – mówił na ostatniej sesji przewodniczący Rady Miasta Lublin Jarosław Pakuła.