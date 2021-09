Z Anną Marią Jopek prosto w Przestworza!

Genezę projektu „Przestworza” Anna Maria Jopek w rozmowie udzielonej specjalnie dla „Kuriera Lubelskiego” wyjaśniała następująco: – Zostałam zaproszona przez Kasię Wodecką do projektu Wodecki Twist, pamięci jej taty. Przyjęłam zaproszenie, bo wiedziałam, że za aranż będzie odpowiadał Piotr Wojtasik, którego niezwykle cenię. Stworzona przez niego muzyka była tak wielowymiarowa i głęboka, że zaczęłam marzyć, by z tą muzyką móc pobyć dłużej. Dlatego też poprosiłam Piotra, żeby stworzył taką przestrzeń wokół tego, co mnie całe życie określa i fascynuje.

Zdaniem artystki projekt „Przestworza” dobrze wpisuje się w trudne czasy współczesne: – Traktuje o byciu razem - w muzyce, ale i w szerszym kontekście, po długim czasie bycia na osobności. Widzę w tym dodatkową wartość, która dla mnie jest niezwykle istotna.

Podczas czwartkowego koncertu w CSK usłyszymy frazy i tematy tradycyjne, a także zupełnie nowe kompozycje. – W „Przestworzach” odwołuję się do ludowości, ponieważ tam są moje korzenie, moi rodzice śpiewali z zespole „Mazowsze”. Jednak „Bandoska”, czyli „Zachodźże słoneczko”, które śpiewałam już dawno temu, w aranżu Piotra Wojtasika jest zupełnie inną czasoprzestrzenią. Są tam też fragmenty starych pieśni religijnych, moje nowe piosenki, odarte jednak z „piosenkowości”, jak również ważne dla mnie wiersze - Anny Kamieńskiej czy Rainera Rilke. Z tej mozaiki rzeczy dla mnie aktualnie cennych Piotr Wojtasik ułożył muzykę, którą ciężko opisać słowami, dokonuje się w niej przekraczalność… tej muzyce po prostu trzeba się zawierzyć – opowiada z entuzjazmem Anna Maria Jopek.