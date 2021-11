Z cyklu Fonie Lublina: Z dedykacją od Camille’a Saint-Saënsa. Koncert do obejrzenia online

Rzecz o mazurkach

Fonie Lublina: Camille Saint-Saëns – in memoriam

Najbliższy koncert z cyklu to wydarzenie 7 listopada (dostępny online od 14.11). Wystąpi Urszula Kryger wraz z Tomaszem Herbutem w repertuarze pieśni m.in. Mieczysława Wajnberga. Następne wydarzenie to prawykonanie napisanej dla Fonii Lublina kompozycji Anny Ignatowicz-Glińskiej pt. „Kwiaty polskie cantata da camera” do słów Juliana Tuwima.