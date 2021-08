Z Czechowa na Sławin nową drogą. Na razie trasa łącząca Bohaterów Września ze Sławinkowską utknęła na stole projektantów. Dlaczego?

– W połowie lipca 2021 r. wydano postanowienie o konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. W związku z tym postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej zawieszono do czasu przedłożenia takiego raportu – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego ratusza.

Dodatkowy raport oznacza wydłużenie czasu niezbędnego na wykonanie dokumentacji. – Szacujemy, że zostanie on złożony przez biuro projektowe do Wydziału Ochrony Środowiska w październiku – mówi Góźdź. I dodaje: – Termin opracowania kompletnej dokumentacji mija 10 grudnia.

Ul. Zelwerowicza wydłuży się o ok. 1,4 km i połączy ul. Bohaterów Września (jedna z dróg dojazdowych do obwodnicy) z ul. Sławinkowską. Trasa będzie miała dwie jezdnie, każda z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,5 metra. W rejonie skrzyżowań jezdnia będzie szersza. Pojawią się dodatkowe pasy do skrętu w lewo. Po obu stronach trasy powstaną ścieżki rowerowe (wzdłuż istniejącego odcinka Zelwerowicza droga dla cyklistów jest tylko po jednej stronie).