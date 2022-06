Z Lublina chcą zrobić twierdzę. Uczyli młodych ludzi podstaw obchodzenia się z bronią. Zobacz zdjęcia

Szkolenie przeprowadzali licencjonowani instruktorzy strzelectwa sportowego z Sekcji Sportowo-Obronnej Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

– Uczymy ludzi podstaw obchodzenia się z bronią, bo to się teraz przyda, biorąc pod uwagę sytuację w Ukrainie. Jeżeli będzie trzeba, mam nadzieję, że jak najwięcej osób będzie gotowych pójść do wojska walczyć, bo my, Polacy, zawsze tak mieliśmy – twierdzi jeden z żołnierzy instruktorów, który zaznajamiał uczestników z tajnikami przygotowania broni do oddania strzału. – Już od młodych lat trzeba tego uczyć, bo ważne są nawyki. Jak się złapie karabin w byle jaki sposób, może odrzucić. A my uczymy tak, jak uczą nas, żołnierzy. Żeby było profesjonalnie – tłumaczy.