Z Lublina na Wołyń po śmierć. Felieton Marcina Krzysztofika

Janina Paprota trafiła na Wołyń bezpośrednio przed wybuchem II wojny światowej. Urodziła się w 1908 r. w Lublinie i była najstarszą z rodzeństwa. Po uzyskaniu stosownego wykształcenia rozpoczęła pracę jako nauczycielka w Stopnicy w województwie kieleckim. W trakcie pracy z dziećmi i młodzieżą była bardzo zaangażowana w funkcjonowanie lokalnej społeczności, wraz ze swymi podopiecznymi organizowała przedstawienia teatralne. W 1939 r. skierowano ją na Wołyń. Trafiła do miejscowości Niemilia w pow. kostopolskim. Po agresji sowieckiej 17 września 1939 r. Niemilia jak również całe przedwojenne województwo wołyńskie zostało włączone do Związku Sowieckiego. W zbiorach rodzinnych, przechowywanych przez Włodzimierza Filipiaka zachowały się cztery listy pisane przez Janinę Paprotę do matki Katarzyny. W pierwszym z nich, pisanym 17 czerwca 1940 r. wspomina o pożarze szkoły i kilku domów we wsi sprzed kilku dni. Wspomina też o ucieczce miejscowych nauczycieli obawiających się sowieckich wywózek na wschód.