Z siekierą i nożem napadli na 25-latka w jednym z mieszkań w centrum Lublina

Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem w mieszkaniu w centrum miasta. Z ustaleń policjantów wynika, że do mieszkania 25-latka przyszła jego 16-letnia znajoma.

- Gdy mężczyzna otworzył drzwi okazało się, że nie przyszła sama. Razem z nią do lokalu weszło trzech młodych mężczyzn wyposażonych w siekierę oraz nóż. Sprawcy zastraszyli pokrzywdzonego, po czym zaczęli wynosić z mieszkania wartościowe przedmioty. Ich łupem padły kluczyki do samochodu, telewizor, konsola do gier, antena telewizyjna, ale także drobny sprzęt AGD. Łączne straty oszacowano na blisko 10 tysięcy złotych - informuje kom. Kamil Gołębiowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.