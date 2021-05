Za czym najbardziej tęsknią Polacy? Do tego najchętniej wrócimy po zniesieniu obostrzeń. Zobacz raport

Uzależnienie od Internetu, czyli jak oderwać dziecko od telefonu, komputera i telewizora? Metody i zasady jakie musisz wdrożyć w życie!

Uzależnienie od Internetu to choroba, na którą cierpią dorośli i dzieci. Sprzyjają temu obecne warunki, jakie panują na świecie oraz łatwy dostęp do elektroniki. Wpaść w szpony uzależnienia jest bardzo łatwo – zwłaszcza dziecku, ale jak go z tego wyciągnąć? Oto skuteczne sposoby i zasady, jakie musisz wdrożyć samemu sobie i swojej latorośli!