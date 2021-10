Za nami 9. edycja akcji „Koduj z Gigantami”. W warsztatach programowania wzięło udział blisko 11 tysięcy uczniów!

W ramach akcji „Koduj z Gigantami” organizowanej przez międzynarodową szkołę Giganci Programowania, przez dwa tygodnie odbywały się trwające 1,5 h zajęcia stacjonarne (a także za pośrednictwem internetu) w maksymalnie 12-osobowych grupach, podczas których dzieci i młodzież poznawała podstawy programowania. Jak podają organizatorzy, łącznie w tegorocznej edycji wzięło udział ponad 9,5 tys. uczniów z Polski oraz 1,2 tys. uczestników z Chorwacji, Hiszpanii, Słowacji, Chile, Meksyku i Bośni i Hercegowiny!

- Dzięki zajęciom zrozumiałam, że chciałabym zostać programistką i stworzyć swoją grę lub aplikację. Myślę, że to wspaniałe uczucie tworzyć gry i aplikacje, które mogą być użyteczne dla społeczeństwa - mówi 17-letnia Alicja z Lublina, jedna z uczestniczek tegorocznego „Koduj z Gigantami”.

- Ostatnia edycja akcji „Koduj z Gigantami” została osadzona w 7 najpopularniejszych grach: Minecraft, Fortnite, Brawl Stars, Among Us, Roblox, CS GO i League of Legends. Młodsza grupa wiekowa miała możliwość poznania podstaw programowania w środowiskach takich jak: Scratch, Minecraft, App Inventor i Roblox, a uczniowe klas 7-8 oraz starsi w środowisku C#, Visual Studio oraz Python - podsumowują organizatorzy.