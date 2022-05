Za przejazdy po Lublinie zapłacimy więcej. Od lipca nowe ceny biletów komunikacji miejskiej

– Otaczająca nas rzeczywistość nie pozostawia złudzeń – twierdzi Grzegorz Malec, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego. Organizator komunikacji miejskiej zapowiada podwyżkę cen biletów. Ma wejść w życie od lipca. Propozycją nowych stawek jeszcze w maju zajmą się miejscy radni.

- Nasza propozycja to podwyżka do 10 - 11 procent, czyli o wskaźnik inflacji – mówi Malec.

Co to oznacza dla portfeli pasażerów? Bilet jednoprzejazdowy ma zdrożeć z 4,20 na 4,60 zł. Bilet 15-minutowy z 2,80 na 3 zł; a 40-minutowy ma kosztować 4 zł – obecnie jest to 3,60 zł. Proponowana nowa cena biletu 90-minutowego to 4,80 zł (jest 4,40 zł), a dobowego 13,20 zł (przy obecnej 12 zł). - Nowością będzie bilet sześciogodzinny w cenie 8,20 zł – dodaje Malec.

Zmieni się także cennik taryfy przystankowej dostępnej w systemie Lubika. Korzystający z niej płacą obecnie za przejazd np. z dworca PKS przy al. Tysiąclecia pod KUL na Al. Racławickich 2,20 zł. Od wakacji ma to być 2,34 zł.