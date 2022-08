Zabawa na koniec wakacji w centrum Lublina. Na jakie atrakcje możesz liczyć?

Niedzielne spotkanie jest finałem Pikników Rodzinnych „Integracje”. Odbywały się one w wakacyjne weekendy na terenie dzielnic. Rozpocznie się o godz. 11 w Centrum Kultury (ul. Peowiaków 12)

– Zapraszamy całe miasto do Centrum Kultury w Lublinie na wspólne podsumowanie dotychczasowych sąsiedzkich spotkań –mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, z-ca prezydenta Lublina. I dodaje: - Każdy piknik rodzinny to czas znakomitej zabawy i nauki, a także okazja do integracji, której nasi nowi mieszkańcy, tym w trudnym dla nich czasie, szczególnie potrzebują.