Zabójstwo Polaka w Anglii. Oskarżona to 27-latka z Zamościa

27-letnia kobieta została oskarżona o zabójstwo, do którego miało dojść 24 kwietnia w Anglii. Okoliczności zdarzenia szeroko opisują miejscowe media. Anna K., jej 32-letni mąż, dwie córki i babcia mieszkali razem w domu mieszczącym się w 90-tysięcznym Grimsby. Miasto znajduje się na wschodnim wybrzeżu Anglii. Rodzina mieszkała tam od 2015 r. Małżonkowie pracowali w fabryce zajmującej się przetwórstwem owoców morza. Niedawno świętowali drugą rocznicę ślubu.

- W tej chwili nasze myśli pozostają z rodziną i bliskimi Adama - mówi detektyw Pete Thorp z Humberside Police. Policjant prosi o uszanowanie ich prywatności.

Śledczy zatrzymali Annę K. Kobieta została oskarżona o zabójstwo. Podczas przesłuchania w sądzie była zrozpaczona. - Potrzebuję moich dzieci - powiedziała.

Anna K. pozostanie w areszcie co najmniej do 13 lipca. Na ten dzień zaplanowano posiedzenie sądu w jej sprawie. Do tego czasu ma być znana opinia biegłego lekarza po sekcji zwłok ofiary. Rozpoczęcie procesu planowane jest na listopad.

Dzieci są pod opieką babci. Rodzina i znajomi prowadzą zbiórkę pieniędzy na zapewnienie im opieki.