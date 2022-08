Zaczęło się na Lubelszczyźnie. Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej [FELIETON IPN]

Wieś jednak była także beneficjentem procesów modernizacyjnych. Zwłaszcza pierwsza połowa lat 70. była stosunkowo korzystna dla sytuacji ekonomicznej i socjalnej rolników.

Złożony stosunek chłopów wobec władzy wynikał z charakteru polityki prowadzonej wobec mieszkańców wsi. Ilustruje to uchwalona w październiku 1977 r. Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym oraz świadczeniach dla rolników i ich rodzin. Emerytury były ważna zdobyczą socjalną. Ustawa budziła jednak wiele zastrzeżeń m.in. ze względu na wymogi, którymi zostało obwarowane otrzymanie świadczeń (konieczność oddania gospodarstwa następcom lub państwu). Preambuła mówiła zresztą, że ustawa ma stworzyć warunki „do dalszego rozwoju rolnictwa uspołecznionego”, co przywodziło na myśl dążenie do ograniczenia chłopskiej własności ziemi.

Sprawy wsi znalazły się w kręgu zainteresowań opozycji, która uformowała się w tym okresie – Komitetu Obrony Robotników (1976 r.) i Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (1977 r.) oraz niezależnych grup działających w środowisku wiejskim. Od 1977 r. ukazywały się nieocenzurowane pisma podejmujące specyficzne problemy wsi: „Gospodarz” i „Postęp”. Oddziaływanie opozycji na wsi było jednak znikome.