Zagrają u siebie. Do Łęcznej zawita Sandecja. Będą pierwsze punkty?

Zielono-czarni (występujący w roli spadkowicza z ekstraklasy) rozgrywki Fortuna 1. Ligi rozpoczęli zdecydowanie poniżej oczekiwań. W Niedzielę, w Niepołomicach, przegrali ze świętującą 100-lecie istnienia klubu Puszczą 0:1.

O losach tamtego pojedynku pojedynku zdecydował błąd defensywy Górników, popełniony już w 1. minucie. – Wyszliśmy za bardzo bojaźliwi. Graliśmy zbyt wolno. Przespaliśmy pierwszą połowię – mówił na pomeczowe konferencji trener Marcin Prasoł.

Tym razem o spaniu nie może być już mowy. Sandecja na starcie udowodniła, że jest silną ekipą. Bezbramkowy remis na stadionie Wisły Kraków, gdzie zgromadziło się prawie szesnaście tysięcy kibiców, nie może zostać niezauważony.

Po raz ostatni oba zespoły mierzyły się ze sobą w sezonie 2021/2022, w którym to łęcznianie z 6. miejsca po barażach awansowali do ekstraklasy. We wspomnianych rozgrywkach zielono-czarni triumfowali na własnym obiekcie 3:0. W spotkaniu wyjazdowym padł natomiast remis 1:1.

Początek najbliższej konfrontacji w niedzielę o godzinie 15:00