Zagroził burmistrzowi Włodawy ścięciem głowy. Sprawa jest w prokuraturze

Wiesławie Muszyński ty złoczyńco, zamorduję cię za podawanie broni biologicznej w postaci szczepionki mieszkańcom Włodawy. U****e ci łeb kataną tak że będzie fontanna krwi i udokumentuję to aby inni widzieli co ich czeka. Nie ma zgody na żadne przymusowe szczepienia (pisownia oryginalna - przyp. red.) – taką wiadomość z adresu mailowego [email protected] otrzymał burmistrz Włodawy w poczcie elektronicznej. Mail - zatytułowany LINCZ - pojawił się wieczorem 25 listopada.

– Nie mam żadnych podejrzeń, kto mógł to zrobić. Jestem, powiem szczerze, nawet trochę zaskoczony - mówi burmistrz Muszyński. - W sumie nie robimy niczego innego, co robią inne samorządy. Oczywiście organizujemy jakieś akcje promocyjne szczepień przeciw COVID-19, również punkty szczepień były przygotowane w naszym ratuszu przy współpracy z wojewodą. Szczepieniowóz gościł we Włodawie kilka razy. Takie akcje prowadzi większość samorządów.