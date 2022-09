Zainteresowanie nie słabnie! Ponad 100 ochotników zasiliło szeregi 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zobacz zdjęcia

Służba w WOT niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem kobiet.

– O WOT dowiedziałam się w szkole. Żołnierze w oliwkowych beretach często przyjeżdżają do nas na różne szkolenia i pokazy. Zobaczyłam, że można nauczyć się od nich wiele ciekawych rzeczy, dlatego stwierdziłam, że WOT będzie dobrym wyborem - podkreślała Marlena, uczennica liceum o profilu wojskowym w Radoryżu Smolanym.

Decyzję o wstąpieniu do 2 LBOT podjął także pan Wojciech razem ze swoim synem Michałem.

- Pomysł, aby zaciągnąć się do WOT pojawił się w tym roku, po wybuchu wojny w Ukrainie. Trzeba mieć pojęcie o tym, jak się bronić, gdyby zaszła taka potrzeba. Wciągnąłem też syna – mówi Wojciech. A jego syn Michał, dodał, że od małego interesowałem się wojskiem. - Ważne dla mnie jest to, że można połączyć służbę dla kraju z życiem rodzinnym, więc gdy tata powiedział, że idzie do WOT, szybko podjąłem decyzję. Będę mógł nabyć umiejętności, które pozwolą mi bronić kraju, rodziny i domu.