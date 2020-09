Zajrzą w oczy uczniom drugich klas w Lublinie. Rusza akcja w 31 szkołach podstawowych

Uczniowie drugich klas w 31 szkołach podstawowych mogą wziąć udział w bezpłatnych badaniach wad wzroku w ramach miejskiego programu profilaktycznego. W czasie badania sprawdzana jest ostrość wzroku, widzenie barw i ustawienie gałek ocznych. Aby wziąć udział w programie wystarczy pisemna zgoda rodzica lub opiekuna dziecka. Po przeprowadzonych badaniach rodzice otrzymają zaświadczenia z informacją na temat wykrytej wady wzroku i proponowanego dalszego postępowania diagnostycznego czy leczniczego. Nauczyciele zostaną przeszkoleni w zakresie profilaktyki wad wzroku, ich wczesnego wykrywania i leczenia w kontekście osiągnięć szkolnych dzieci.

- Z nowym rokiem szkolnym ruszamy z naszym miejskim programem wykrywania wad wzroku u dzieci. To niezwykle ważne, aby zaraz na początku nauki zdiagnozować problemy i próbować im przeciwdziałać. Co roku podczas przesiewowego badania u około 20 proc. badanych uczniów wykrywane są nieprawidłowości w zakresie widzenia, a dzieci kierowane są do dalszej diagnostyki – mówi Monika Lipińska, zastępca prezydenta Lublina ds. społecznych.