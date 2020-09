Zakażonych przybywa, ale liczba ognisk maleje. Podsumowanie tygodnia

Coraz więcej osób zgłasza się do lekarzy rodzinnych z niepokojącymi objawami. Wśród nowych zakażonych jest m.in. burmistrz Kazimierza Dolnego i jego zastępca. W czwartek dowiedzieliśmy się o kolejnym zgonie z powodu COVID-19 na Lubelszczyźnie.

Najnowszych 40 zakażeń z czwartku dotyczy osób m.in. z Lublina, pow. hrubieszowskiego, zamojskiego, tomaszowskiego. Od kilku dni obserwuje się dużo pojedynczych przypadków zakażeń, które nie są przypisywane do żadnego ogniska, a źródło narażenia jest w trakcie ustalania. Dlaczego? - Dotyczy to głównie pacjentów, którzy sami z powodu niepokojących objawów zgłaszają się do lekarzy rodzinnych lub izb przyjęć. Jeśli test potwierdzi koronawirusa, to trwa ustalanie w jaki sposób mogło dojść do zakażenia. Nie mniej jednak, większość nowych zakażeń to osoby, które są objęte kwarantanną z powodu styczności z pacjentem z potwierdzonym COVID-19. W gronie zakażonych są też osoby z kwarantanny granicznej - tłumaczy Magdalena Smolińska-Kornas, rzecznik wojewódzkiego sanepidu. Od początku epidemii w woj. lubelskim potwierdzono łącznie 1656 zakażeń, odnotowano 1143 ozdrowieńców i zarejestrowano 26 zgonów. Ostatnią ofiarą śmiertelną jest 87-latka, która zmarła w szpitalu w Biłgoraju. Aktualnie 133 osób jest hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem, a 4174 poddanych kwarantannie. Lubelski sanepid prosi o kontakt osoby, które podróżowały 30 sierpnia busem F.H.U. Kevin na trasie Lublin-Gdańsk. Chodzi konkretnie o odjazd z dworca PKS o godz. 20.30, bowiem na trasie podróżowała osoba zakażona koronawirusem SARS CoV-2.

Z aktywną postacią koronawirusa zmaga się obecnie 478 osób w woj. lubelskim. Najwięcej z nich pochodzi z Lublina (85) i Białej Podlaskiej (61). W ciągu minionego tygodnia dowiedzieliśmy się o kilku nowych ogniskach epidemicznych w woj. lubelskim. Są to np. wycieczka do Zwardonia w powiecie żywieckim, wycieczka do Chorwacji czy wesele z pow. opolskiego. Aktualnie w naszym regionie jest 16 ognisk, a jeszcze niedawno było ich nawet 29. Z listy ognisk epidemicznych zniknęły m.in. klinika anestezjologii w SPSK4, oddział celny w Białej Podlaskiej, zakłady mięsne w Horbowie czy gmina Piszczac, gdzie w sumie zakażonych było 87 osób w 7,5 tysięcznej gminie, a koronawirus spowodował śmierć trzech osób. - Od kilku tygodni sytuacja się już unormowała, bo nie przybywało chorych. Wszyscy zmarli z powodu COVID-19 mieli powyżej 80 lat. Mamy nadzieję, że ta sytuacja już się nie powtórzy. Do ludzi dotarło, że epidemia jest blisko i nie dotyczy tylko wielkich miast. Poza tym zdarzało się, że mieszkańcy gminy doświadczali przykrych skutków podczas trwania ogniska epidemicznego, np. nie byli przyjmowali do dentystów i lekarzy albo wysyłani byli na przymusowe urlopy lub pracę zdalną, tylko dlatego, że byli z Piszczaca - wyjaśnia Kamil Kożuchowski, wójt gminy Piszczac.

W minionym tygodniu zakażenie koronawirusem wykryto najpierw u zastępcy burmistrza Kazimierza Dolnego, a później u samego włodarza nadwiślańskiego miasteczka. "We wtorek miałem kumulację objawów, temperaturę, bóle mięśni i czułem się osłabiony. Pierwsze oznaki pojawiły się z soboty na niedzielę. Wyglądało niegroźnie i gdyby nie fakt, że mój zastępca poinformował mnie o swoim kontakcie z osobą z ryzykiem zakażenia, pewnie uznałbym, że to efekt przewiania. Dziś (środa - red.) na szczęście czuję się już lepiej. Na ile to możliwe, zdalnie i telefonicznie kontaktuję się w bieżących sprawach ze współpracownikami. Moja sytuacja niech będzie dla wszystkich ostrzeżeniem, bo nigdy nie wiadomo czy ten przeklęty wirus nie da się we znaki" - napisał w mediach społecznościowych Artur Pomianowski, burmistrz Kazimierza Dolnego.

