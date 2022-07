Zakończyła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Wiemy, w których są jeszcze miejsca

Żeby sprawdzić wyniki rekrutacji, nie trzeba jednak było przekraczać progu budynku wymarzonej szkoły. Kandydaci mogą je sprawdzić, logując się do panelu rekrutacyjnego. Następnym krokiem do początku nowej szkolnej przygody jest potwierdzienie woli podjęcia nauki, co w praktyce oznacza dostarczenie oryginału świadectwa i wyników egzaminów ósmoklasisty do przyszłego miejsca zdobywania wiedzy. Czas na to upływa 28 lipca do godz. 15.00.

Na absolwentów podstawówek czekało 7199 miejsc, z czego 3822 w liceach, 2505 w technikach i 872 w szkołach branżowych I stopnia. Swoje miejsce znalazło 6243 tegorocznych ósmoklasistów. Najmniej wolnych miejsc zostało w liceach (116), technikach (449) i szkołach zawodowych (391).’

Osoby, które jeszcze nie dostały się do żadnej szkoły, mogą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej w dniach 29 lipca – 3 sierpnia.

Na wolne miejsca można jeszcze zgłaszać się do tych szkół:

• VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej: mat.-geog.,

• XII Liceum Ogólnokształcące: biol-chem-ang, biol.-geogr.-ang.,

• XVIII Liceum Ogólnokształcące: hist.-ang.-wos.,

• XIX Liceum Ogólnokształcące: biol.-geogr.-ang., geogr.-ang.-mat., biol.-chem.-ang., hist.-ang.-pol., ang.-pol.-wos.,

• XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania (Lublin): biol.-chem.,

• XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru (Lublin): ang.-wos.,

• Technikum Budowlane: technik budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik renowacji elementów architektury, technik inżynierii sanitarnej, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik dekarstwa,

• Technikum Drzewne: technik technologii drewna,

• Technikum Budowlano-Geodezyjne: technik budowy dróg, technik renowacji elementów architektury, technik inżynierii sanitarnej,

• Technikum Terenów Zieleni: technik architektury krajobrazu,

• Technikum Samochodowe: technik pojazdów samochodowych,

• Technikum Energetyczno-Informatyczne: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

• Technikum Przemysłu Spożywczego: technik technologii żywności,

• Technikum Chemiczne: technik optyk, technik analityk, technik technologii chemicznej,

• Technikum Transportowo-Komunikacyjne: technik robotyk,

• Technikum Usługowo-Gospodarcze: technik przemysłu mody, technik usług fryzjerskich,

• Technikum Mechaniczne: technik mechatronik, technik spawalnictwa,

• Branżowa Szkoła Budownictwa I stopnia nr 1: dekarz,

• Branżowa Szkoła Budownictwa I stopnia nr 2: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

• Branżowa Szkoła Samochodowa I stopnia: mechanik pojazdów samochodowych,

• Branżowa Szkoła Elektryczna I stopnia: elektryk,

• Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia: piekarz, cukiernik,

• Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia nr 1: ślusarz, ogrodnik, mechanik pojazdów samochodowych.