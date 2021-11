Zakończyła się renowacja Baszty Gotyckiej w Lublinie. Zabytek zyskał nowy blask. Zobacz zdjęcia Patrycja Wójtowicz

Baszta Półokrągła (Gotycka) to jeden z najstarszych zabytków Lublina. Do tej pory był on jednak zapomniany. Dzięki przeprowadzonej renowacji ma się to zmienić.