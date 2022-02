Zakres prac jest imponujący. Kiedy pojedziemy północną obwodnicą Hrubieszowa?

Niebawem ruszy procedura przetargowa. Jeśli wszystko się powiedzie, północna obwodnica Hrubieszowa będzie gotowa do użytku w 2024 r. We wtorek (15 lutego) w Hrubieszowskim Domu Kultury odbyły się konsultacje społeczne na temat planowanego przedsięwzięcia. Uwag ze strony mieszkańców nie brakowało.

Zakres zaplanowanych prac jest imponujący. Nowa trasa o długości ok. 6 kilometrów rozpocznie swój „bieg” pod Hrubieszowem, na drodze wojewódzkiej nr 844, a zakończy w okolicach wsi Husynne (gm. Hrubieszów) – włączając się tam do drogi krajowej nr 74. Powstaną cztery ronda, dodatkowe jezdnie – jak to określono „dla obsługi terenu przyległego” – ścieżki rowerowe, chodniki oraz m.in. energooszczędne latarnie.

– Gdy inwestycja zostanie zrealizowana, miasto ominą ciężarówki i inne, ciężkie pojazdy – podkreśla Monika Podolak, sekretarz Hrubieszowa. – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego pozwoli także wyeliminować część korków, które utrudniają życie mieszkańcom, zwłaszcza rano. Liczymy także na to, że przy obwodnicy powstaną w przyszłości nowe tereny atrakcyjne dla inwestorów. To także ma dla nas znaczenie.

– Na spotkanie przybyło kilkadziesiąt osób. Wszyscy mogli zapoznać się z trzema wariantami inwestycji. To wzbudziło zainteresowanie – mówi sekretarz Marta Podolak. - Podczas rozmów z mieszkańcami powstał jeszcze jeden wariant. Chodzi o nieco inne włączenie planowanej obwodnicy do drogi krajowej nr 74. Ma on być rozważany przez projektantów.

Dokumentacja inwestycji nadal dostępna jest w hrubieszowskim magistracie oraz w Urzędzie Gminy Hrubieszów. Wnioski, uwagi i zastrzeżenia na temat projektu można tam składać do 25 lutego. – My przekażemy je inwestorom – mówi sekretarz Monika Podolak.

To nie jedyne, ważne inwestycje drogowe zaplanowane we wschodniej części naszego regionu. W tym roku Zarząd Dróg Wojewódzkich planuje również wyremontować blisko 12 km asfaltu na drodze wojewódzkiej nr 844, na odcinkach: od Kamienia do Pobołowic oraz od Raciborowic do miejscowości Odletajki. Ponadto odnowiona zostanie także trzykilometrowa droga prowadząca z miejscowości Sabaudia do Wieprzowa oraz zaplanowano m.in. budowę chodnika w miejscowości Janki w gm. Hrubieszów (będzie miał długość ok. 386 m).