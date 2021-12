Zakupowy eksperyment posła Michała Krawczyka z PO

– Ludzie są przerażeni tym, jak szybko rosną ceny w Polsce – mówił w piątek (3.12) poseł Michał Krawczyk, który przekonywał, że drożyzna, to obecnie jeden z najważniejszych tematów społecznych w kraju.

Według posła PO, inflacja, która na koniec listopada wyniosła 7,7 proc. uderza w każdego Polaka. – Ceny podstawowych produktów spożywczych rosną w zatrważającym tempie – dodał poseł Krawczyk.

Aby to udowodnić, poseł Krawczyk przeprowadził eksperyment. Polegał o na tym, że polityk wraz ze znajomymi odnalazł paragony z jednego z lubelskich sklepów z listopada ubiegłego roku. Kilka dni temu poseł i jego znajomi znów odwiedzili ten sklep. – To co zobaczyliśmy przeraziło nas – stwierdził Michał Krawczyk.