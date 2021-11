Żal i rozczarowanie po porażce z Lokomotivą oraz ogromny pech lubelskiej bramkarki, Weroniki Gawlik

- Wierzyliśmy w swoje siły i naprawdę mam wielki szacunek dla dziewczyn, bo walczyły od pierwszej do ostatniej minuty. Taki jest sport, trzeba przełknąć gorycz porażki. Przeciwnik był lepszy – mówi po porażce z Lokomotivą 27:29 Monika Marzec.

Trenerka MKS przyznaje, że Chorwatki zagrały lepiej, niż przed tygodniem we własnej hali. W Zagrzebiu lublinianki długo prowadziły i dopiero w ostatnim kwadransie rywalki przesądziły o swojej wygranej 25:21. - Tam zagraliśmy z mniejszą liczbą błędów, a Chorwatki zagrały słabiej, niż u nas. Był wtedy moment, że wygrywaliśmy już sześcioma bramkami. Potem posypały się kary i nie radziliśmy sobie z grą w osłabieniu. Żal tamtego meczu. Cztery bramki straty to było dużo i mało. Ja naprawdę wierzyłam, że jesteśmy w stanie je pokonać większą liczbą bramek. Zawsze jednak, to boisko wszystko weryfikuje – dodaje Monika Marzec.