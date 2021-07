Zalane piwnice, podtopione posesje i połamane drzewa. Przez woj. lubelskie przechodzą burze. Zobacz wideo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie II stopnia przed burzami z gradem w województwie lubelskim. Niewykluczone są także trąby powietrzne.

- Obserwuje się silne burze z ulewnymi opadami deszczu i gradem. Natężenie opadów sięga lokalnie nawet 20 mm/10 min, a sumy 50-60 mm, na wschodzie regionu do 70 mm. Silnych porywów wiatru nie odnotowano, jednak mogą one nadal wynosić do 90-100 km/h. Opady deszczu mogą powodować lokalne zalania. Burze przemieszczają się na północ i północny zachód i w ciągu najbliższych godzin ich aktywność będzie się utrzymywać na podobnym poziomie - czytamy w najnowszym komunikacie IMGW-PIB Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych.