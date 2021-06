„Żaluzje molekularne” w siatkówce ludzkiego oka. Niezwykłe odkrycie lubelskich naukowców

Oko to skomplikowany narząd wzroku, który poza możliwością rozróżniania milionów kolorów, potrafi również funkcjonować w zmieniającym się przedziale intensywności światła. Wszystko to za sprawą niezwykłej czułości fotoreceptorów i fotostabilności, które z kolei są możliwe dzięki aktywnym działaniom mechanizmów regulacyjnych. Należą do nich m.in. zwężanie i rozszerzanie źrenicy pod wpływem światła, przypominające działanie przysłony fotograficznej. Ale to nie wszystko. Międzynarodowy zespół badaczy pod kierunkiem prof. Wiesława Gruszeckiego z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odkrył inny, nieznany dotychczas mechanizm regulujący, przypominający działanie okularów fotochromowych.

- Mechanizm ten dynamicznie osłabia intensywność światła docierającego do fotoreceptorów przy wysokich natężeniach, działając w przeciwnym kierunku przy niskim poziomie oświetlenia – podaje Aneta Adamska, rzeczniczka UMCS.

Na poziomie molekularnym do jego sprawnego działania potrzebne są barwniki ksantofilowe, występujące w siatkówce ludzkiego oka, szczególnie w plamce żółtej, takie jak luteina i zeaksantyna. Jak podają badacze, w odpowiedzi na zmiany intensywności światła, zmienia się położenie tych barwników w błonach lipidowych. Z kolei zmiana położenia w stosunku do płaszczyzny siatkówki oraz kierunku padających promieni powoduje widoczne zmiany pochłaniania światła przez te barwniki. Ten mechanizm działa zdecydowanie szybciej niż zwężanie i rozszerzanie źrenicy, funkcjonuje na zasadzie filtru, tzw. „wewnętrznych okularów słonecznych”. Dynamicznie reguluje natężenie światła i tym samym chroni oko przed uszkodzeniami, ułatwiając precyzyjne, barwne widzenie.